Шахтарі на Західній Україні перекрили міст, вимагаючи виплати зарплат (фото)

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників україни (НПГУ) Михайло Волинець в Facebook. Рух транспорту по мосту зупинено.

"Як і обіцяли, гірники шахти «Нововолинська №10», котрим заборгували зарплату за чотири місяці цього року, сьогодні о 10.00 перекрили міст через річку Західний Буг у селі Литовижі. За повідомленням голови первинного осередку Незалежної профспілки гірників України копальні Василя Прадіда, зранку у трудовому колективі знову відбулися збори, на яких вирішували, чи проводити сьогодні акцію протесту проти несвоєчасної виплати зарплат і недотримання слова міністром енергетики та вугільної промисловості Володимиром Демчишиним, який на ІІІ з’їзді шахтарів України пообіцяв повністю розрахуватися з гірниками до 1 травня, але слова не дотримав", - написав він.

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За його словами, шахтарі готові тримати перекритим міст до 16.00, а подібні акції проводити до тих пір, поки їм не виплатять зарплати.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня біля Верховної Ради України відбувся мітинг шахтарів, які вимагали від влади виплатити борги по заробітній платі, а також відправити у відставку міністра енергетики Володимира Демчишина.

22 квітня близько 500 шахтарів пікетували Будівлю уряду в центрі Києва, вимагаючи розвитку вугільної промисловості, незакриття шахт, виплати зарплат та інших соціальних виплат.