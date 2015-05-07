Кримським татарам заборонили проводити мітинг пам'яті депортації

Про це повідомив глава міськадміністрації Сімферополя Геннадій Бахарєв, передає Крым.Медиа.

Він повідомив, що в адміністрацію міста надійшли відповідні звернення від представників кримськотатарського народу, а також громадських організацій.

"Вони планували провести масові акції на площі Леніна, біля Будинку Профспілок. Але ми не плануємо дозволяти їх проведення ", - сказав він.

Бахарєв заявив, що на площі Леніна "не передбачено проведення масштабних акцій, крім заходів з нагоди державних свят".

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Більше того, за його словами, незабаром площу загородять. Він пояснив це тим, що готується другий етап її реконструкції. "Проведення всіляких акцій буде виключено", - сказав він.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу подав міській владі Сімферополя повідомлення про проведення Всекримського жалобного мітингу в пам'ять про жертви геноциду кримськотатарського народу - депортації 18 травня 1944 року.

Як повідомлялося, минулого року самопроголошена влада Криму не дозволила кримським татарам провести традиційний Всекримський жалобний мітинг до 70-річчя депортації на площі Леніна в Сімферополі