ВМС України вдосконалюють підготовку кадрового складу - командувач

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Гайдук на брифінгу в Одесі.

За його словами, одна з важливих складових концепції розвитку ВМС – підготовка кваліфікованих кадрів, необхідних для несення служби на новітніх кораблях і літаках.

Командувач відзначив, що в Одесі функціонує військово-морський ліцей, і з 22 нинішніх 20 випускників продовжать навчання у вищих морських навчальних закладах. «У цьому році збільшено державно-оборонне замовлення у ліцеї – буде прийнято 100 юнаків. Відповідно, кожен рік у військово-морський ліцей буде набиратися по 100 людей. Загалом одночасно будуть навчатися 200 осіб – майбутніх офіцерів», - повідомив Гайдук.

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Він також відзначив, що опрацьовується постанова Кабінету міністрів про створення на базі Одеської національної морської академії Військово-морського інституту, а в даний час в академії діє факультет військово-морських сил. Як повідомив Гайдук, цього року буде «105 курсантів на факультеті військово-морських сил і 70 осіб – підготовка старшинського складу».

Підготовка курсантів проводиться за двома напрямами: на навчально-матеріальній базі академії, а також – стажування в навчальних закладах та курсантські практики на кораблях провідних країн, зокрема членів НАТО і Євросоюзу.

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Як сказав Гайдук, виділені кошти для створення матеріально-технічної бази майбутнього Військово-морського інституту, в паралельному режимі курсанти навчаються на наявній базі академії.

«Водночас на кораблях і у військових частинах для стажування встановлюються новітні зразки, які адаптовані зі зразками озброєння НАТО і Європейського Союзу», - відзначив віце-адмірал.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Військово-морські сили України до 2020 року поповниться 30 новими кораблями і катерами. Розвиток Військово-морських сил – невід'ємна частина стратегії національної безпеки і оборони України, в рамках якої вироблена стратегія морської доктрини держави. Як зазначив Гайдук, доктриною передбачена державна цільова оборонна програма розвитку військової техніки до 2020 року.