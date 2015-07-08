Військові керівники України та США обговорили план спільної підготовки військ на 2015-2016 роки

Військові керівники України та США обговорили планування спільних заходів підготовки військ на період другої половини 2015 року та впродовж 2016 року.

Про це написав у Facebook начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

7 липня Муженко зустрічався з начальником штабу Сухопутних військ США чотиризірковим генералом Реймондом Одієрно і командувачем Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенантом Беном Годжесом.

Читайте такожМуженко скаржиться на мляву реакцію Заходу на підготовку бойовиків до наступу

"В ході зустрічі обговорили безпекову ситуацію в зоні проведення АТО, питання планування спільних заходів підготовки військ, що відбудуться у другій половині 2015-го і протягом 2016 року, а також можливості надання матеріально-технічної допомоги Збройним силам України", - зазначив Муженко.

На його переконання, рівень американської військової делегації свідчить про безпрецедентну підтримку України з боку стратегічних партнерів.