Військові керівники України та США обговорили план спільної підготовки військ на 2015-2016 роки
7 липня Муженко зустрічався з начальником штабу Сухопутних військ США чотиризірковим генералом Реймондом Одієрно.
Військові керівники України та США обговорили планування спільних заходів підготовки військ на період другої половини 2015 року та впродовж 2016 року.
Про це написав у Facebook начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.
7 липня Муженко зустрічався з начальником штабу Сухопутних військ США чотиризірковим генералом Реймондом Одієрно і командувачем Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенантом Беном Годжесом.
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"В ході зустрічі обговорили безпекову ситуацію в зоні проведення АТО, питання планування спільних заходів підготовки військ, що відбудуться у другій половині 2015-го і протягом 2016 року, а також можливості надання матеріально-технічної допомоги Збройним силам України", - зазначив Муженко.
На його переконання, рівень американської військової делегації свідчить про безпрецедентну підтримку України з боку стратегічних партнерів.