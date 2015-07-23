Кількість загиблих українців у ДТП в Польщі зросла до 6 осіб

Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця сказав під час розмови з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

За словами посла, сьогодні вранці автобус, в якому перебували 49 осіб, потрапив у ДТП поблизу міста Гарволіна, на дорозі між Любліном і Варшавою.

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Троє осіб загинули на місці, троє померли в лікарні.

В даний час у медичних закладах поблизу місця ДТП та у Варшаві перебувають 22 особи. 22 людей, які не потребують медичної допомоги, знаходяться у населеному пункті поблизу місця аварії. Їм надається психологічна допомога. Окрім того, на місці перебуває консул посольства, яка надає постраждалим консульську і юридичну допомогу.

Андрій Дещиця повідомив, що відповідні польські служби дуже оперативно спрацювали для надання необхідної допомоги. Зокрема транспортування постраждалих до медичних закладів гелікоптерами та каретами швидкої допомоги.

Арсеній Яценюк дав невідкладні доручення стосовно захисту постраждалих співвітчизників і доручив з’ясувати всі можливості для надання потерпілим найнеобхіднішої допомоги спільно з польськими партнерами.