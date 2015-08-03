Молодих людей, які перебували в офісі Опоблоку доправили до райвідділів міліції Харкова

Як передає кореспондент УНІАН, молодих людей вивезли двома автобусами "Богдан" з заднього двору офісу близько 15.20.

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За словами начальника управління громадської безпеки Головного управління МВС в Харківській області Сергія Бірбасова, молодих людей не відпустили. Спецпідрозділ конвоював їх до райвідділів міліції Харкова та Харківської області. З ними будуть працювати слідчі.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні близько 70 молодих людей у балаклавах, частина з них одягнуті у камуфльований одяг, зібралися у парку біля Дзеркального струменю навпроти будівлі офісу Партії регіонів по вул. Скрипника, 4. Вони кидали бруківку. Було чутно вибухи. Перед офісом стояв розбитий мікроавтобус. Працівники міліції, які були присутні на місці події, не втручалися.

За словами керівника харківської обласної організації "Правого сектору" Андрія Саніна, будівлю офісу Партії регіонів блокували, оскільки у приміщенні забарикадувалися близько 50 так званих "тітушок".

Правоохоронцям вдалося локалізувати конфлікт і не допустити його розгортання. Ніхто не постраждав. За фактом конфлікту біля офісу Партії регіонів відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство із застосуванням зброї").