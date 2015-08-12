Завтра навіть дощі не зможуть охолодити Україну, температура злетить до +37

На решті території пануватиме суха повітряна маса, дощі не очікуються. Спека протримається протягом дня, температура повітря становитиме 30-35 градусів, місцями сильна спека до 35-37 градусів. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині суттєві опади малоймовірні, тільки вночі і вранці місцями пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вночі 17-22 градуси тепла, вдень 30-35, місцями 37 градусів тепла.

У північних областях вночі можливі грозові дощі, окрім Сумщини, вдень буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі 19-24 тепла, вдень 30-35, місцями 37 градусів тепла.

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У центральній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 20-25 тепла, вдень 30-35, місцями 37 градусів тепла.

У східних областях буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 20-25 тепла, вдень 30-35, місцями 35-37 градусів тепла.

У південній частині місцями локальні короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі 21-26 градусів тепла, вдень 30-35, місцями до 37 градусів тепла.

У Києві вночі ймовірний невеликий дощ, вдень сухо і жарко. Температура повітря вночі 20-23 градуси тепла, вдень 33-35 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується східний, 5-12 м / с.