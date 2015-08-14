Прокуратура виявила арсенал зброї в центрі Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, слідчі прокуратури спільно з працівниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області під час проведення обшуку в одному із приміщень по вулиці Михайлівській виявили 13 протипіхотних гранат, 4 протитанкові гранати, автомати, пістолет та велику кількість бойових припасів до них.

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Прокуратура області здійснює досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 262 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Тривають першочергові слідчі дії.