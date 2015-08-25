У Києві обстріляли автомобіль заступника міністра освіти. Підозрюваного затримали

Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр освіти та науки Сергій Квіт. "Ніхто не постраждав. Повідомляю лише про цей факт, який мені відомий. Ніякої іншої інформації поки що немає", - зазначив він.

Читайте такожКабмін відсторонив голову УЦОЯО Лікарчука на час розслідування - Квіт

Сама ж Інна Совсун на своїй сторінці у соцмережі повідомила: "Хвилин 10 тому невідомі розстріляли з дороги мою службову машину, яка стояла коло міністерства. Я в цей час була у себе в кабінеті, в машині був водій. Одна з куль пролетіла прямо у нього над головою. Інші застрягли у задніх дверях".

За її словами, на місце прибула поліція, яка вивчає ситуацію. Заступник міністра також зауважила, що жодних погроз до цього не отримувала.

Про затримання підозрюваного в стрілянині повідомляється на сайті Головного управління МВС в Києві. "Чоловік, який влаштував стрілянину, затриманий. Зараз встановлюємо його особу. З’ясовуємо всі обставини події", - повідомив начальник Головного управління МВС в Києві Олександр Терещук.