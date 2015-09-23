СБУ піймала екс-беркутівця, який намагався зірвати мобілізацію і працював на окупантів

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що колишній "беркутівець" став адміністратором кількох груп у соціальних мережах та активно поширював матеріали, спрямовані на зрив мобілізації та дестабілізацію ситуації в країні. Він відкрито закликав до підтримки злочинних дій терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" та пропагував створення фейкових "республік" в інших областях України.

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«Спільник терористів також збирав відомості про переміщення підрозділів і військової техніки ЗСУ у напрямку зони АТО. Доповідав кураторам про діяльність правоохоронних органів та соціально-політичну обстановку в місті Дніпропетровську», - зазначили у прес-центрі.

Під час проведення обшуку співробітники спецслужби вилучили комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності "екс-беркутівця".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального Кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх можливих спільників затриманого адміністратора.