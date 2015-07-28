ГПУ направила до суду справу проти "беркутівця" за обвинуваченням у знущанні над Гаврилюком

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

«Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього командира взводу батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України в Харківській області у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України», - йдеться в повідомленні.

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За даними ГПУ, «зазначеному правоохоронцю було повідомлено про підозру в тому, що 22 січня 2014 року під час мирних акцій протесту у центральній частині Києва він, перевищуючи владу, вчинив насильницькі дії відносно затриманого учасника акцій М.Гаврилюка, що ображали особисту гідність останнього, зокрема, із застосуванням фізичної сили змусив оголеного затриманого тримати льодоруб та забезпечив можливість присутнім особам здійснювати його фото- відео- зйомку із цим льодорубом, чим заподіяно істотної шкоди правам та інтересам потерпілого та підірвано авторитет правоохоронних і загалом державних органів».

27 липня 2015 року обвинувальний акт у зазначеному провадженні спрямовано для розгляду до Печерського районного суду Києва, підкреслили в Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, раніше ГПУ закінчила досудове розслідування щодо п'яти правоохоронців, які Печерським районним судом Києва вже визнані винними у скоєнні кримінальних правопорушень стосовно Гаврилюка.