Росія відправила на Донбас чергову колону з "гуманітарною допомогою"
07:10, 24 вересня 2015Суспільство
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Автомобільна колона МНС Росії з гуманітарною допомогою" вирушила в окупований Донбас.
REUTERS
"О 04:00 мск понад 100 автомобілів вийшли з Донського рятувального центру МНС в Ростовській області і їдуть до державного кордону", - сказав представник МНС РФ.
Як стверджують у російському міністерстві, вантаж містить в основному продукти харчування і медикаменти загального призначення.
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У МНС уточнили, що у Донецьку і Луганську області "гуманітарний вантаж" буде доставлений приблизно в рівних пропорціях.
Слід зазначити, що це вже 39-я колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для окупованих бойовиками районів Донбасу.
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