Росія відправила на Донбас чергову колону з "гуманітарною допомогою"

Про це повідомляє "ТАСС".

"О 04:00 мск понад 100 автомобілів вийшли з Донського рятувального центру МНС в Ростовській області і їдуть до державного кордону", - сказав представник МНС РФ.

Як стверджують у російському міністерстві, вантаж містить в основному продукти харчування і медикаменти загального призначення.

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У МНС уточнили, що у Донецьку і Луганську області "гуманітарний вантаж" буде доставлений приблизно в рівних пропорціях.

Слід зазначити, що це вже 39-я колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для окупованих бойовиками районів Донбасу.