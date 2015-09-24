Червоний хрест вручив Артемівській центральній районній лікарні дизель-генератор

Як повідомляє 06274.com.ua, міський голова Артемівська Олексій Рева привітав працівників ЦРЛ і висловив подяку комітету Червоного хреста.

"З квітня минулого року Артемівській ЦРЛ надано допомогу благодійними організаціями, фондами, волонтерами та небайдужими людьми на суму 11,9 млн. грн, у тому числі організацією Червоного хреста на суму 2 млн. грн", - розповів Рева.

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Також, переговоривши з представником Міжнародного комітету Червоного хреста Луїзою Хемпширом, градоначальник звернувся до комітету з проханням про придбання пересувного УЗД-апарату для реанімації та апарату мембранного плазмофорезу.

"Цей подарунок не випадковий. Ваша лікарня надає допомогу людям, які постраждали під час збройного конфлікту на Донбасі. Спасибі вам за це!", - звертаючись до мера і співробітників лікарні, сказала Хемпшир.