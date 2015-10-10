СБУ затримала на Луганщині редактора антиукраїнської групи в соцмережі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБ України, на сторінці групи, що існувала з кінця травня ц.р., публікувалася інформація антидержавного характеру, у тому числі й про вербування найманців

до терористичного угруповання «ЛНР», організацію фінансової допомоги бойовикам. Також розміщувалися матеріали, що дискредитували Збройні сили та правоохоронні органи України, українську мову та державну символіку.

Місцевим редактором спільноти був студент із Сєверодонецька, а його діями керував адміністратор, який користувався анонімним аккаунтом із зареєстрованою в Санкт-Петербурзі IP-адресою. Саме від нього студент отримав інструкції щодо реєстрації фейкового аккаунта, прав редактора групи та контенту, який регулярно мав розміщувати на сторінці.

Читайте такожСБУ затримала екс-беркутівця, який намагався зірвати мобілізацію і працював на окупантів

Крім того, за завданням «координатора», зловмисник повідомляв про пересування військової техніки та особового складу українських підрозділів.

Редактора групи затримано, він визнав свою провину. Слідчими Управління СБ України в Луганській області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ч. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Читайте такожВ Одесі затримали двох громадян за поширення сепаратистських закликів в соцмережах

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники СБУ затримали у Дніпродзержинську Дніпропетровської області бойовика незаконного терористичного формування "Оплот".