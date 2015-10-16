Петиція про скорочення числа депутатів у Раді до ста осіб набрала 25 тисяч підписів

На думку авторів клопотання, число членів українського парламенту є «спадщиною радянської окупації».

«Заради економії коштів та зменшення тягаря для українців просимо зменшити чисельність найнятих менеджерів, депутатів - утриманців платників податків - до 100 осіб. Скорочення надмірної кількості чиновництва варто було б почати саме з зменшення їх кількості як мінімум до 100», - йдеться в тексті клопотання.

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