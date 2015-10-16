Петиція про скорочення числа депутатів у Раді до ста осіб набрала 25 тисяч підписів
11:50, 16 жовтня 2015Суспільство
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Електронну петицію про скорочення кількості депутатів Верховної Ради з нинішніх 450 до 100 осіб підтримали понад 25 тис. громадян, чого достатньо для розгляду клопотання главою держави Петром Порошенком.
Рада / УНІАН
На думку авторів клопотання, число членів українського парламенту є «спадщиною радянської окупації».
«Заради економії коштів та зменшення тягаря для українців просимо зменшити чисельність найнятих менеджерів, депутатів - утриманців платників податків - до 100 осіб. Скорочення надмірної кількості чиновництва варто було б почати саме з зменшення їх кількості як мінімум до 100», - йдеться в тексті клопотання.
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Як повідомляв УНІАН, електронна петиція до президента України Петру Порошенка про призначення лідера фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко послом в Гондурасі набрала понад 25 тис. підписів.
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