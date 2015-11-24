ЗМІ: За вивішування прапора України на висотці в Москві - арешт на 10 діб
Таганський районний суд Москви заарештував на 10 діб Олексія Домнікова, затриманого в понеділок після акції на будівлі висотки на Котельніцькій набережній.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
Активіст визнаний винним у непокорі законному розпорядженню співробітника поліції. Стосовно двох інших затриманих рішення поки не винесено.
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Напередодні група з п'яти чоловік вивісила український прапор на риштуванні навколо висотного будинку на Котельніцькій набережній в Москві, на якому торік уже проводилася схожа акція. Троє активістів були затримані.
Акцію під назвою "Україні з любов'ю" проводив рух "Єдність рівних". Вона була приурочена до другої річниці Євромайдану в Україні.
Крім українського прапора, активісти повісили на лісах також прапор Росії із зображенням на ньому емблеми Євросоюзу.
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Як повідомляв УНІАН, кілька активістів вивісили прапор України на риштуванні навколо будівлі висотки на Котельніцькій набережній. Акція була приурочена до річниці подій на Майдані, активісти затримані поліцією.