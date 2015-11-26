У Краматорську з'явилася мобільна бригада для захисту жінок від насильства
12:50, 26 листопада 2015Суспільство
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У Донецькій області розпочав роботу гуманітарний проект фонду народонаселення ООН з протидії гендерно-обумовленому насильству.
REUTERS
Цей проект діє в п'яти східних областях України, повідомляє 6264.com.ua. В рамках проекту на території Донецької області будуть працювати 5 мобільних бригад, оперативно виїжджають за викликом.
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Кожна з груп, у тому числі в Краматорську, складається з двох психологів і одного соціального працівника, які забезпечені машиною і мають можливість виїжджати безпосередньо на виклики і надавати психологічну підтримку постраждалим.
Мобільні бригади також можуть ізолювати постраждалу від кривдника.
Групи діють у співпраці з поліцією, центрами соціальних служб для сім'ї та молоді, а також безпосередньо за викликом громадян.
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