Слідчий комітет РФ допустив оголошення "суворого" вироку Савченко до кінця року

Про це в ефірі радіостанції «Вести FM» повідомив офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін.

Він нагадав, що справа Савченко слухається в Донецькому суді Ростовської області. «Розгляд її справи знаходиться в завершальній стадії. Думаю, до кінця року відбудеться вирок. І мені щось підказує, що він буде суворим», - сказав Маркін (цитата ТАСС), нагадавши, що за російським законодавством Савченко звинувачують у тяжких злочинах, у тому числі в причетності до вбивства.

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Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли до РФ. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

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26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала до її ПАРЄ.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката, льотчиці загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.