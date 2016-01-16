СБУ викрила зрадника, завербованого спецслужбами РФ для створення агентури у Рівному

Як повідомляє прес-центр СБУ, уродженець Рівненщини, перебуваючи в березні 2015 року в окупованому Донецьку, був завербований спецслужбами Російської Федерації та погодився на розвідувально-підривну діяльність на території України.

За завданням російської спецслужби агент мав підготувати в Рівному місця для тимчасового проживання групи з 5-6 чоловік та відшукати можливості для встановлення контактів з представниками кримінального середовища регіону.

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Окрім цього, він надав кураторам інформацію щодо розташування військових та транспортних об’єктів на території Рівненської області.

Слідчим відділом Управління СБУ в Рівненській області відкрито кримінальне провадження за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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