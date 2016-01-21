На Сумщині кількість померлих від грипу і ГРВІ зросла до 7 осіб

У Сумській області кількість померлих від грипу та ГРВІ зросла до 7 осіб.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник управління охорони здоров’я Сумської облдержадміністрації Сергій Бутенко, учора, 20 січня, померла 38-річна жителька міста Лебедин.

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«У Лебедині померла 38-річна жінка, яку до лікарні госпіталізували запізно із запущеною формою грипу. На жаль, врятувати її не вдалося», - розповів посадовець.

Таким чином кількість померлих у Сумській області від грипу та ГРВІ зросла до 7 осіб.

У Сумській області перевищено епідеміологічний поріг по захворюваності на грип та ГРВІ.

Виступаючи в ефірі одного з місцевих телеканалів Бутенко також повідомив, що за його даними, сьогодні в області вже перевищено епідпоріг за захворюваністю на грип і ОРВІ.

«Якщо станом на 18 січня ми говорили про 6% (якщо брати область в цілому) до епідпорогу, то сьогодні, аналізуючи те, яка у нас кількість викликів екстреної медичної допомоги по області та кількість хворих, які звертаються до закладів охорони здоров’я і викликають лікарів додому, дає нам підстави говорити, що сьогодні ми переходимо епідпоріг», - заявив посадовець.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 19 січня в Сумській області смертність від грипу та ГРВІ становила 6 випадків, зокрема в Буринському районі померли 2 хворих, по одному – в Конотопському, Білопільському районах та містах Суми і Конотоп.

Станом на 18 січня у Сумській області перевищення епідеміологічного порогу захворюваності на грип та ГРВІ зафіксовано у 5 із 18 районів та 2-х містах.

З 19 січня у навчальних закладах області оголошено карантин.