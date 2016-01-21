Від грипу в Україні вже померли 60 людей - МОЗ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила головний позаштатний епідеміолог Міністерства охорони здоров’я України Ірина Колеснікова під час брифінгу.

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«За цей сезон смертність становить 0,13 на 100 тис. населення. Це 60 осіб», - сказала вона.

Середні показники за минулі роки, починаючи з 1994 року, за словами Колеснікової, були на рівні 0,4, а в 2009 - 1,55.

Епідеміолог сказала, що найбільше людей померло в нинішньому сезоні в Одеській області.

Водночас т.в.о. голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас уточнив, що в Одеській області зафіксовано 22 смерті від грипу. У Вінницькій від грипу померли 7 осіб, Волинській - 1, Донецькій - 5, Житомирській - 1, Запорізькій - 1, Кіровоградській - 1, Миколаївській - 1, Рівненській - 2, Сумській - 2, Харківській - 5, Хмельницькій - 1, Черкаській - 5, Чернівецькій – 1 та в Києві – 5 людей.

Як повідомляв УНІАН, в КМДА інформували, що станом на 21 січня у столиці від грипу померли 7 осіб.