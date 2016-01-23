На Житомирському бронетанковому заводі виявили нестачу двигунів на 7 мільйонів гривень

Справу відкрито за результатами перевірки виконнання працівниками "Житомирського бронетанкового заводу" вимог щодо збереження майна мобілізаційного резерву. Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України.

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Розслідування встановило, що впродовж 2014-2015 років службові особи підприємства без будь-якого документального оформлення привласнили майно мобілізаційного резерву, а саме 20 двигунів вартістю 6,8 млн грн, які передали комерційній структурі.

Зазначається, що цього тижня розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В прокуратурі нагадали, що ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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