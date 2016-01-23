На Житомирському бронетанковому заводі виявили нестачу двигунів на 7 мільйонів гривень
Військовою прокуратурою на Житомирському бронетанковому заводі виявлено нестачу двигунів на 6,8 мільйонів гривень.
Справу відкрито за результатами перевірки виконнання працівниками "Житомирського бронетанкового заводу" вимог щодо збереження майна мобілізаційного резерву. Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України.
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Розслідування встановило, що впродовж 2014-2015 років службові особи підприємства без будь-якого документального оформлення привласнили майно мобілізаційного резерву, а саме 20 двигунів вартістю 6,8 млн грн, які передали комерційній структурі.
Зазначається, що цього тижня розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В прокуратурі нагадали, що ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою) КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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