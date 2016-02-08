Патрульний катер КНДР вторгся у води Південної Кореї

Про це повідомляє "Газета.Ru" із посиланням на південнокорейське агентство Yonhup.

Судно перетнуло так звану "північну розмежувальну лінію".

Після попереджувальних пострілів воно повернуло назад на північ.

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Як повідомляв УНІАН, 7 лютого влада КНДР заявила про успішний запуск супутника, однак Сполучені Штати і Японія стверджували, що насправді йшлося про випробування балістичної ракети.

Після цього з ініціативи Південної Кореї з цього питання було зібрано екстрене засідання Ради безпеки ООН.

Також сьогодні в столиці Південної Кореї заявили, що влада КНДР готується провести п'яте за рахунком ядерне випробування.