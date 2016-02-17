У Дніпропетровську СБУ затримала на хабарі начальника відділу ДСНС

Як повідомляє прес-центр СБУ, майор цивільного захисту вимагав 35 тисяч гривень від місцевого бізнесмена за погодження технічної документації на експлуатацію системи пожежогасіння виробничих приміщень.

Посередником виступив представник фірми, яка має офіційний дозвіл на встановлення протипожежного обладнання.

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Правоохоронці затримали начальника та спільника під офісом фірми під час отримання частини хабара у розмірі 25 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів за цією схемою.

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