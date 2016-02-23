На Львівщині невідомі кинули "коктейль Молотова" у старовинний замок

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, 23 лютого близько 02.20 невідомі кинули пляшку із легкозаймистою речовиною у вікно будівлі старовинного замку, яке виходить на центральну площу міста Жовкви – площу Вічеву.

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Городяни, які побачили вогонь у будівлі замку, викликали пожежників, які швидко загасили вогонь не давши змоги йому розгорітися. Пожежу було ліквідовано о 02.40.

Вогнем знищено віконні рами на першому поверсі приміщення замку. Речі, які належать до музею "Жовківський замок", пошкоджені не були. Постраждалих внаслідок події немає. Сума збитків встановлюється.

На місці події правоохоронці виявили залишки скляної пляшки з написом "ацетон".

Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до спроби підпалу замку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження чужого майна вчинене шляхом підпалу,- карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років).

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Довідка УНІАН. Жовківський замок - пам'ятка архітектури епохи ренесансу в місті Жовква Львівської області, внесений до Державного реєстру національного культурного надбання України під № 1928 (385/0).

Побудували замок на замовлення Станіслава Жолкевського в 1594–1606 роках як оборонну споруду у стилі ренесансу. Замок витримував облоги, хоча кілька разів його здобували козаки. Наприкінці XVII століття був резиденцією польського короля Яна ІІІ Собеського.

На даний час замок реконструюють, проте для огляду відкрита лише його частина — внутрішнє подвір'я та музей.