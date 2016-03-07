В окупованому Криму меморіальну дошку Сталіну осквернили "під носом" у його шанувальників
У Сімферополі невідомі осквернили меморіальну дошку Йосипу Сталіну на будівлі, яку займають комуністи-прихильники анексії півострова Росією.
Про це йдеться в повідомленні Кримського республіканського комітету Комуністичної партії Російської Федерації, що діє на окупованій території.
Місцеві шанувальники Сталіна "з глибоким обуренням" повідомляють, що в ніч з 5 на 6 березня невідомими особами була осквернена меморіальна дошка, присвячена його перебуванню в Криму на Кримській (Ялтинській) конференції глав держав антигітлерівської коаліції в 1945 році.
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Окупаційна політсила журиться, що лише 5 березня до меморіальної дошки з нагоди річниці смерті "великого продовжувача справи В. І. Леніна" поклала квіти велика група комуністів.
На їхню думку, подія свідчить про те, що образ Сталіна, який з роками "все яскравіше розгорається в пам'яті вдячних нащадків", "турбує різного виду Іванів, що не пам'ятають родства і які хотіли б витравити з історії будь-яке згадування про героїчні подвиги наших батьків і дідів".
Судячи з опублікованих фото, невідомі встигли написати балончиком з червоною фарбою слово "Кат" російською і спробувати поперекреслювати саму меморіальну дошку і замазати портрет "вождя".
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