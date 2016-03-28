Потепління загрожує відновленням боїв на Донбасі - розвідка

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає "112 Україна".

"Рівень загрози щодо відновлення бойових дій підвищується. Це пов'язано з тим, що зараз сприятлива погода для відновлення активних бойових дій", - сказав він.

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Скібіцький також прокоментував інформацію про дискредитацію співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

"Ця інформація широко почала з'являтися в мережах Інтернету, на різних сайтах, якщо взяти до уваги, тобто вже повідомлення під назвою "Киплячий котел Донбасу", автор Владислав Шуригін, який говорить про те, що Олександр Хуг (представник ОБСЄ) не підтримує ті пропозиції, які лунають з "ДНР" і "ЛНР", зайняв проукраїнську позицію, і не реагує на ті порушення, які нібито мають місце з боку ЗСУ. Ця акція цілеспрямована", - зазначив він.

Скібіцький підкреслив, що основне завдання такої акції - це дискредитувати Україну і звинуватити в порушенні мінських домовленостей.

За його словами, вплив ОБСЄ на окупованих територіях зросла в зв'язку з тим, що представники організації об'єктивно розкривають порушення з боку російських військ.

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"Представники ОБСЄ об'єктивно розкривають ті порушення, які здійснюються з боку російських окупаційних військ, а відповідно це і реакція міжнародного співтовариства, це реакція країн Західної Європи на ті порушення, які є з їхнього боку. Дуже збільшилася рідкість таких порушень, що стосується обстрілів, висунення на лінію зіткнення важкого озброєння, і це все фіксується і доповідається", - зазначив він.