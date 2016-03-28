ГПУ повідомила про підозру двом "тітушкам", які в січні 2014 року викрали активіста Майдану

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом «тітушкам», які у січні 2014 року у столиці викрали активіста Майдану.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України продовжується розслідування кримінального провадження від 7 квітня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України, за фактами нападів на учасників акцій протесту та окремих громадян, викрадення людини та катування вчинених 21 січня 2014 року близько 21.30 – 22.00 групою осіб в районі станції метро «Петрівка», які було організовано керівником громадської організації «Оплот» та однойменного бійцівського клубу Євгеном Жиліним.

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25 березня 2016 р. у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру двом цивільним особам, так званим «тітушкам», у пособництві незаконному позбавленню волі людини та пособництві у катуванні, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 КК України.

Печерським районним судом Києва у задоволенні клопотання Генеральної прокуратури України про застосування підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовлено, водночас застосовано цілодобовий домашній арешт.

На даний час тривають експертизи щодо вилучених в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного речовин, які мають ознаки наркотичних, та боєприпасів, за результатами яких дії останнього можуть бути додаткового кваліфіковано за відповідними статтями Кримінального кодексу України.