"Автомайдан" заявив, що не бере участі в акції під АП із палаючими шинами

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацполіції, активісти біля АП сьогодні приблизно о 13-й годині почали палити автомобільні шини, при цьому заважали їх загасити.

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На місці працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Після проведення дослідчої перевірки цій події буде надана правова оцінка.

За даними поліції, правоохоронці та військовослужбовці продовжують нести службу із забезпечення правопорядку біля АП.

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За словами учасників акції, вони прийшли до АП, щоб особисто зустрітись з президентом України Петро Порошенком, аби передати йому звернення з вимогою звільнення керівника Антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова, керівників Національної поліції у Чернівцях та Вінниці, представників «старої системи» із органів прокуратури в Одесі, Харкові, Житомирі, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

Учасники акції стверджують, що реформи в Україні не проводяться, бо корупціонери знову обіймають керівні посади.