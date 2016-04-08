"Автомайдан" заявив, що не бере участі в акції під АП із палаючими шинами
ГО "ВО "Автомайдан" не бере участі в сьогоднішній акції під Адміністрацією Президента.
Про це повідомляє прес-служба організації.
"Вимоги її учасників нам зрозумілі, деякі підтримуємо, але серед протестуючих є, на жаль, сумнівні особи, псевдоавтомайданівці, у щирість намірів яких ми не віримо, за що вони в тому числі були виключені в минулому з нашої організації. Ми будемо й надалі піднімати наболілі питання в країні, проводячи акції протесту, але без участі різноманітних проплачених ситуативних "революціонерів", - йдеться в заяві.
Як повідомляв УНІАН, за даними Нацполіції, активісти біля АП сьогодні приблизно о 13-й годині почали палити автомобільні шини, при цьому заважали їх загасити.
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На місці працює слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Після проведення дослідчої перевірки цій події буде надана правова оцінка.
За даними поліції, правоохоронці та військовослужбовці продовжують нести службу із забезпечення правопорядку біля АП.
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За словами учасників акції, вони прийшли до АП, щоб особисто зустрітись з президентом України Петро Порошенком, аби передати йому звернення з вимогою звільнення керівника Антитерористичного центру СБУ Віталія Малікова, керівників Національної поліції у Чернівцях та Вінниці, представників «старої системи» із органів прокуратури в Одесі, Харкові, Житомирі, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.
Учасники акції стверджують, що реформи в Україні не проводяться, бо корупціонери знову обіймають керівні посади.