У Львові за погану поведінку в колонії вірменину "накинули" ще 2 роки

Як пише Zaxid.net, за непокору адміністрації колонії в'язня судять уже другий раз.

У 2010 році він потрапив на 5,5 років до в'язниці за крадіжку. Під час перебування у колонії в Київській області відмовлявся виконувати розпорядження адміністрації.

У 2014 році, коли засудженому залишалося відсидіти півтора року, суд продовжив термін ще на 3 роки за непокору керівництву колонії. Після цього його перевели до львівської колонії.

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У вироку суду зазначено, що у львівській колонії засуджений неодноразово порушував дисципліну, відмовлявся виконувати команду «Підйом», дозволяв собі спати на підлозі та курити під час щоденного шикування. За це керівництво колонії час від часу відправляло вірменина у дисциплінарний ізолятор та приміщення камерного типу.

За неповних два роки перебування у львівській колонії його 7 разів притягували до дисциплінарної відповідальності. Після цього матеріали скерували до Шевченківського районного суду Львова.

Наприкінці квітня 2016 року, коли йому залишалося сидіти в колонії трохи більше року, суд додав до загального терміну ще два роки.

Таким чином громадянин Вірменії зможе вийти на волю лише у 2019 році, якщо буде працювати в колонії та дотримуватися режиму.