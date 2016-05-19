Як в Україні та світі відзначають День вишиванки 2016 (фото)

13:44, 19 травня 2016
Суспільство
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Цього року Всесвітній день вишиванки відзначається 19 травня. Цього дня прийнято приходити на роботу чи навчання у вишиванках.

Пам'ятник Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності у вишиванці / УНІАН

Ідея акції "Всесвітній день вишиванки" зародилася у 2006 році у студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. За 10 років традиція поширилася на всю України і навіть за її межі.

Свято не прив’язане до жодної державної чи релігійної події, і відзначається кожного третього четверга травня.

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Основна мета заходу - це збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення держави загалом. Свято не передбачає обов'язкових заходів, окрім одягання вишиванки. Хоча протягом усієї історії заходу з ініціативи студентів, школярів, громадських та культурних діячів проводяться концерти, хода, конкурси, вечорниці, ярмарки.

Цього року в різних містах України і світу, в тому числі в Києві, планується ряд заходів з нагоди Дня вишиванки. Зокрема, одягання у вишиванку пам'ятника Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності, а також акція на Софійській площі столиці о 18:00.

В соцмережах фотографіями у вишиванках вже відзначилися прості українці, відомі люди, політики, чиновники, співробітники дипломатичних представництв у різних куточках України та світу.

"Сьогодні такий день, що навіть Москалі на роботу приходять у вишиванках", - прокоментував свою фотографію у вишиванці голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

День вишиванки у Києві
День вишиванки у Києві /  © УНІАН
День вишиванки у Києві
День вишиванки у Києві /  © УНІАН
День вишиванки у Києві
День вишиванки у Києві /  © УНІАН
День вишиванки у Києві
День вишиванки у Києві /  © УНІАН
День вишиванки у Києві
День вишиванки у Києві /  © УНІАН
Пам'ятник Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності у вишиванці
Пам'ятник Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності у вишиванці /  © УНІАН
Пам'ятник Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності у вишиванці
Пам'ятник Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності у вишиванці /  © УНІАН
Пам'ятник Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності у вишиванці
Пам'ятник Либіді та Засновникам Києва на Майдані Незалежності у вишиванці /  © facebook.com/День-вишиванки
День вишиванки в Одесі
День вишиванки в Одесі /  © twitter Ian Bateson
Водій тролейбуса 38 в Києві
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Президент України Петро Порошенко на роботу у вишиванці
Президент України Петро Порошенко на роботу у вишиванці /  © twitter The Bankova
Верховна Рада у вишиванках
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Президія українського парламенту у вишиванках
Президія українського парламенту у вишиванках /  © УНІАН
Нардепи у вишиванках
Нардепи у вишиванках /  © УНІАН
Нардепи у вишиванках
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