Надія Савченко зробила перше селфі на волі
16:49, 25 травня 2016Суспільство
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Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко зробила перше селфі після звільнення з незаконного ув'язнення в РФ.
Порошенко зазначив звільнення Савченко новим хештегом / facebook.com/permalink
Фото з автомобіля Адміністрації президента на шляху з аеропорту "Бориспіль" опубліковано у Facebook її сестри Віри Савченко.
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Петро Порошенко зазначив звільнення української льотчиці новим хештегом: #SavchenkoIsFree.
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