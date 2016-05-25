Надія Савченко зробила перше селфі на волі

Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко зробила перше селфі після звільнення з незаконного ув'язнення в РФ.

Фото з автомобіля Адміністрації президента на шляху з аеропорту "Бориспіль" опубліковано у Facebook її сестри Віри Савченко. Читайте такожГеращенко анонсувала гарні новини щодо ще двох ув'язнених в РФ українців Петро Порошенко зазначив звільнення української льотчиці новим хештегом: #SavchenkoIsFree.

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