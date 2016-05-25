Надія Савченко зробила перше селфі на волі

16:49, 25 травня 2016
Суспільство
2888 0

Українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко зробила перше селфі після звільнення з незаконного ув'язнення в РФ.

Савченко / facebook.com/permalink

Фото з автомобіля Адміністрації президента на шляху з аеропорту "Бориспіль" опубліковано у Facebook її сестри Віри Савченко.

Читайте такожГеращенко анонсувала гарні новини щодо ще двох ув'язнених в РФ українців

Петро Порошенко зазначив звільнення української льотчиці новим хештегом: #SavchenkoIsFree.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter