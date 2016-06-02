Розенко: Відновлені виплати приблизно для 90 тисяч переселенців

Про це повідомив в ефірі "UA:Перший" віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає РБК-Україна.

Так, Розенко розповів, що Служба безпеки України передала його відомству списки приблизно 450 тис. переселенців, які, на думку СБУ, які не проживають постійно на території, підконтрольній української влади.

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"Ми, безумовно, провели відповідні перевірки і зробили відповідне призупинення виплат. Мова йде в першу чергу про пенсійні виплати", - зазначив віце-прем'єр.

Після перевірки з 450 тис. пенсій, які були припинені, було відновлено виплати приблизно 90 тис. осіб.

"Це означає, що лише 90 тис. людина реально є, скажімо так, переселенцями і мають право у відповідності з діючими українськими законами отримувати пенсію на території, підконтрольній української влади", - наголосив Розенко.