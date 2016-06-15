В окупованому Криму через дітей російських чиновників у дитсадках утворилися черги

Про це заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов, повідомляє FlashCrimea.

"Дана категорія людей має відповідні пільги в частині пріоритетної постановки дітей на чергу в дитячі садки. На сьогодні таких дітей налічується понад 3 тис., що становить 20% від загальної черги. Відповідно черга зсувається, що викликає справедливе обурення у кримчан" , - заявив він.

Читайте такожУ Росії побили активіста з криками "за Савченко, за Крим"

Представник окупаційної влади додав, що "скасовувати федеральну пільгу не можна", тому що "люди приїжджають сюди на постійне місце роботи або у відрядження, забезпечуючи в тому числі безпеку "Республіки Крим".