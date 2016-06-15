В окупованому Криму через дітей російських чиновників у дитсадках утворилися черги
19:32, 15 червня 2016Суспільство
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В окупованому Криму утворилася черга в дитячі садки через переїзд на півострів з Росії чиновників разом зі своїми сім'ями.
Російські чиновники мають пільги в окупованому Криму / Фото УНІАН
Про це заявив так званий глава Криму Сергій Аксьонов, повідомляє FlashCrimea.
"Дана категорія людей має відповідні пільги в частині пріоритетної постановки дітей на чергу в дитячі садки. На сьогодні таких дітей налічується понад 3 тис., що становить 20% від загальної черги. Відповідно черга зсувається, що викликає справедливе обурення у кримчан" , - заявив він.
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Представник окупаційної влади додав, що "скасовувати федеральну пільгу не можна", тому що "люди приїжджають сюди на постійне місце роботи або у відрядження, забезпечуючи в тому числі безпеку "Республіки Крим".
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