Наступного тижня в кількох районах Харкова відключать воду

У зв'язку з цим з 8:00 27 липня до 8:00 28 липня у деяких будинках відключать воду, повідомляє Городской дозор. Зокрема, води не буде в частині будинків Шевченківського району, обмеженій:- пер. Класичним, вул. Клочковською, територією зоопарку, спуском Клочковским, вул. Клочківською, вул. Космічною, пр. Науки, вул. Мінською, вул. Саржинскою, вул. Рязанською, вул. Мінською, територією ЦПКіО ім. Горького, вул. Сумською до пер. Класичного;

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А також у частині будинків Київського району, обмеженій: - пер. Театральним, вул. Потебні, вул. М. Бажанова, вул. Куликовською, територією НТУ «ХПІ», вул. Труфанова, узвозом Весніна, пер. Стельмаха, 2-м в'їздом Будівельним, 3-м в'їздом Челюскінців, 1-м пер. Омським, 2-м пер. Омським, вул. Вологодською, вул. Тахіаташскою, в'їздом Вологодським, вул. Вологодською, вул. Омською, вул. Пушкінською, територією заводу «ФЕД», вул. Сумською до пер. Театральним.