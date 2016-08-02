На Львівщині від отруєння грибами помер дідусь із малолітнім онуком

На Львівщині від отруєння грибами помер 59-річний чоловік та його онук, якому виповнилося рік і три місяці.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська, житель Золочівського району приїхав погостювати до дітей у село Утішків Буського району.

Чоловік набрав в лісі грибів та зварив юшку, яку їв сам, а також дав онуку хліб, змочений у юшці. 28 липня чоловіка та дитину з отруєнням було доставлено у важкому стані до лікарні Львова. Лікарі, які діагностували в обох сильне отруєння внаслідок вживання грибів, серед яких могли бути отруйні, не змогли врятувати їх. Хлопчик помер 30 липня, чоловік помер 1 серпня.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство). Призначено ряд експертиз.