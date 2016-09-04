У Києві волонтери почали "нічне полювання" на п’яних водіїв (відео)

Цими вихідними у Києві волонтери почали "нічне полювання" на нетверезих водіїв. Про це повідомляє ТСН.

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Таким чином активісти намагаються допомогти патрульним поліцейським. Вони вистежують біля нічних клубів людей, які сідають нетверезими за кермо, їдуть за ними та викликають патрульних.

Нічний рейд активістів стартував біля НСК "Олімпійський". Люди поділилися між собою на групи та вирушили в усі райони міста. На рейди волонтери збираються щовихідних. Попри те, що патрулюють за власний кошт, охочих приєднатися багато.

Проте учасники акції помітили, що не завжди незрозумілі маневри та агресивна поведінка водіїв мають за собою алкогольний шлейф. Часом поліцейські фіксують нулі на алкотестері. Однак частіше все ж вдається виявити нетверезих за кермом.

Відзначається, що за одну ніч патрульні затримали три десятки нетверезих водіїв. Третину з них – за допомогою волонтерів.