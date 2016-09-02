ДТП з групою велосипедистів під Києвом: лікарі розповіли про стан постраждалих

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ранок.

Лікарі вночі прооперували хлопця і його тренера, але обидва досі перебувають у реанімації. Стан ще шістьох потерпілих медики називають задовільним.

Читайте такожПодробиці ДТП з групою велосипедистів: 12-річна дитина загинула, водій фури затриманий

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня о 18.30 на трасі Київ-Чернігів водій вантажівки DAF, зареєстрований в іншій країні, скоїв наїзд на групу дітей та їхнього тренера, які рухались на велосипедах у попутному напрямку.

Один спортсмен загинув, троє перебувають у реанімації.