ДТП з групою велосипедистів під Києвом: лікарі розповіли про стан постраждалих
08:09, 02 вересня 2016Інциденти
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Двоє людей, постраждалих в аварії на Броварській трасі під Києвом, залишаються у важкому стані.
Лікарі повідомили про стан постраждалих у моторошній аварії на Київщині / dtp.kiev.ua
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Ранок.
Лікарі вночі прооперували хлопця і його тренера, але обидва досі перебувають у реанімації. Стан ще шістьох потерпілих медики називають задовільним.
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Як повідомляв УНІАН, 1 вересня о 18.30 на трасі Київ-Чернігів водій вантажівки DAF, зареєстрований в іншій країні, скоїв наїзд на групу дітей та їхнього тренера, які рухались на велосипедах у попутному напрямку.
Один спортсмен загинув, троє перебувають у реанімації.
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