Справу "кримського диверсанта" Панова веде зрадник з СБУ - ЗМІ

З 2015 року майор Голишев знаходиться в розшуку в Україні за звинуваченням у дезертирстві, пише Sobytiya.info.

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Відзначається, що Голишев вже потрапляв у поле зору журналістів і правозахисників. Його впізнали серед співробітників силових структур, які 11 лютого 2016 року у селі Верхній Кутузовці проводили обшук у Мусліма Алієва – одного з мусульман, затриманих у справі Хізб ут-Тахрір".

Пізніше, в травні 2016 року, російські силовики під загрозою кримінального переслідування змусили українського журналіста Ігоря Бурдигу дати свідчення у кримінальній справі, відкритій у Криму за фактом вибухів опор ліній електропередач у Херсонській області під час блокади Криму". Показання брав старший слідчий ФСБ Голишев.

"Тепер Голишев бере участь ще в одній політично мотивованій справі. По цій справі українця, жителя Енергодара Євгена Панова, якого, згідно з публічним джерелам, звинувачують у підготовці диверсійної групи на території півострова. Ведення справи людиною, яка знаходиться в розшуку в Україні, може свідчити про упередженість слідчого до Євгена Панова, що впливає, у свою чергу, на можливості використання засобів ефективного захисту українця", – зазначають правозахисники.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли здійсненню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів терактів, яким запобігли, є Панов, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція, в свою чергу, відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.