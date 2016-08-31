Провокація РФ в Криму: окупанти заявили, що затриманому українцю Панову адвокат не потрібен

Про це повідомив брат Євгена Панова Ігор Котелянець, повідомляє прес-служба "Кримської правозахисної групи".

"Пред'явлена адвокату довідка подана від імені слідчого, у ній немає ні підпису самого Панова, ні його рукописного тексту, де він пише про відмову. Це суперечить нормам російського законодавства, яке на даний момент застосовується в Криму. Відповідно до ч. 1 ст. 52 КПК РФ, відмова від послуг адвоката допускається лише з ініціативи підозрюваного і заявляється в письмовому вигляді", - йдеться в повідомленні.

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Адвокат Євгена Панова збирається оскаржити таке рішення.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів". У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив про безглуздість і цинічність звинувачень Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. Секретар РНБО Турчинов підкреслив, що заява ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму є ще одним елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України.

12 серпня російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої "диверсійної групи", виявленої поблизу Армянська. Також, за даними джерела, один з "агентів" нібито повинен був організувати закладку муляжів бомб в аеропорту Сімферополя з метою перевірити дії правоохоронних органів Криму, підконтрольних РФ.

У Міністерстві оборони України заявили, що в Головному управлінні розвідки не існує осіб, які, як стверджують російські спецслужби, що входили до складу так званої кримської "диверсійної групи".