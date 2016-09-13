Розслідування пожежі на "Інтері": у поліції розповіли про негласні слідчі дії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник голови Національної поліції Костянтин Бушуєв.

За його словами, слідчі вивчають не лише записи з камер відеоспостереження "Інтера", але й здійснюють аналіз власних оперативних записів і всієї відеоінформації, що була здобута у ході розслідування справи.

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"Аналіз триває, є відповідне кримінальне провадження, проводяться негласні та слідчо-розшукові дії, які дозволять отримати відповідь, що стало причиною й умовою, в тому числі порушення громадського порядку", - сказав Бушуєв.

Він зауважив, що слідство відпрацьовує кілька версій у справі про події навколо телеканалу.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у будівлі компанії "Національні інформаційні системи", що виробляє програми "Новини", "Подробиці", "Подробиці тижня" для телеканалу "Інтер", на вулиці Щусєва, 26, сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу. Активісти вимагали припинити роботу каналу, звинувачуючи "Інтер" у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь.

За фактами подій 4 вересня поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, а також за ст.171 - перешкоджання журналістській діяльності.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вилучені слідчими сервери, на яких мали записуватися події всередині приміщення телеканалу "Інтер" під час подій 4 вересня, виявилися ретельно залиті водою.