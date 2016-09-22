ЗМІ розповіли про "чорний ринок" онкопрепаратів в Україні

Відвертий фальсифікат або куплені в сусідніх державах за бюджетний кошт і списані лікарями препарати українці купують через те, що ділки продають їх удвічі дешевше, йдеться в сюжеті ТСН.

Оголошення розміщують на стовпах біля лікарень. Наявність ліків пояснюють як нібито залишки після лікування. Однак направду асортимент у ділків широкий і вони готові відправляти його кур'єром або поштою в інші регіони України. Найчастіше такі ліки коштують у половину дешевше, ніж в аптеках, але української сертифікації вони не мають – лише російську.

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Головний лікар інституту раку каже, що ділки свою рекламу розвішують навіть у самій установі та ходять по палатах із пропозиціями.

"Щоранку обходить черговий і знімає, що щодня вішають", - розповідає медик.

Під виглядом контрабандних онкопрепаратів українцям продають також відвертий фальсифікат, адже контролю за якістю таких препаратів немає жодного. Оскільки такі ліки дуже чутливі до температури, вони можуть бути зіпсовані та списані за кордоном, а контрабандисти їх продають, наче повноцінні. Тому бажаючи заощадити, покупці часто купують невідомо що – і добре, коли не отруту для свого організму.

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Разом із цим є й лікарі, котрі не тільки використовують препарати сумнівного походження, а й самі ними приторговують. І не обов'язково фальсифікатом чи контрабандою – є випадки, коли пацієнтам продається вже оплачена державою хіміотерапія. Олександра, яка втратила батька, коли зіткнулася з такою медициною, тепер опікується інтернет-платформою, де можна дізнатися наявність онкопрепаратів по областях та перевірити, чи не оплачені з бюджету ліки, що продаються. Вона каже, що такі випадки не поодинокі.