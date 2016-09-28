Кінокритики позитивно оцінили драму каналу "1+1" "Століття Якова"

Присутні на показі однієї з серій проекту журналісти, авторитетні кінокритики, голова Держкіно Пилип Іллєнко, організатори літературної премії «Коронація Слова», а також актори і творча група позитивно оцінили побачене.

«Хотів би подякувати всім, хто взявся екранізувати цей роман. Я вважаю його одним з кращих в сучасній українській літературі. І дуже приємно, що те, що я побачив на екрані, такого ж високого рівня, як і літературна першооснова. Це важливо, що у нас нарешті з'являється кіно українською мовою, яке містить культурні та історичні традиції», - зазначив після перегляду першої серії голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

Високу оцінку драмі також дали авторитетні кінокритики.

«Хочу відзначити операторську роботу - наша операторська школа ніколи не викликала сумнівів. Але ми звикли до того, що в серіалах часто не надто звертають увагу на якість картинки, і глядач зазвичай більше слухає телевізійний продукт, ніж дивиться. Цей проект може залучити глядача більше дивитися, ніж слухати, - зазначив кінокритик Сергій Тримбач. - Нарешті українські кінематографісти починають знову звертатися до української літератури. Для Голлівуду це звичайна практика - навіщо вигадувати історію, якщо вже є якісна літературна основа».

У свою чергу, кінознавець Володимир Войтенко відзначив високий рівень майстерності українських акторів: «Цей питомо український проект доводить, що у нас є талановиті, дуже цікаві, харизматичні актори. Це дуже приємне відкриття. Оскільки прийнято вважати, що в сучасній українській кіноіндустрії проблема зі сценаріями і акторами. Але я хочу сказати, що така проблема буде, поки українських акторів не почнуть знімати в головних ролях».

«"1+1 медіа" запускає серію спеціальних проектів, присвячених символічним українським літературним творам. Перший в цьому ряду - бестселер Володимира Лиса «Століття Якова». У наших проектах ми намагаємося в художній формі переосмислити нашу історію. Сподіваюся цю ініціативу підхоплять і наші колеги по ринку, - зазначив генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко, відкриваючи допрем'єрний показ. - Думаю, через 2-3 роки український глядач зможе переоцінити багато речей, які для нього раніше були сталими істинами».

"Століття Якова" - 4-серійна епічна драма за однойменним романом-лауреатом літературної премії «Коронація слова» Володимира Лиса. В основі сюжету – історія України очима волинського селянина-довгожителя Якова Меха. Він народився ще за часів Російської імперії, а старість зустрічає у сучасній незалежній Україні. У його долі – війни, полон і втрата близьких, але її головний підсумок – збереження людяності і здатності любити.