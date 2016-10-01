Аласанія розповів, коли буде назван ім'я учасника Євробачення-2017 від України

За словами Аласанії, трансляція Євробачення-2017 буде повністю здійснюватися НТКУ, канал СТБ, з яким у телекомпанії укладено договір, займеться забезпеченням Національного відбору, передає DT.UA.

"Національний відбір до "Євробачення 2017" вже стартував. Щодо фінансів — НТКУ платить за ліцензію, СТБ бере на себе забезпечення національного відбору. В ефір відбір вийде в лютому, тоді й стане відомо ім'я учасника Євробачення-2017 від України", - сказав Аласанія.

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Церемонію відкриття Євробачення-2017 планують провести на території Софійського собору в Києві.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати Євробачення-2017 в результаті перемоги Джамали на цьогорічному пісенному конкурсі в Стокгольмі.

8 серпня Кабмін виділив на проведення Євробачення-2017 450 млн грн.

Планується, що конкурс відбудеться у столичному Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі.