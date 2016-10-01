Аласанія розповів, коли буде назван ім'я учасника Євробачення-2017 від України
Генеральний директор Національний телекомпанії України Зураб Аласанія розповів про особливості взаємодії НТКУ і приватного каналу СТБ щодо трансляції Національного відбору на Євробачення і про те, коли стане відоме ім'я представника від України на міжнародному конкурсі.
За словами Аласанії, трансляція Євробачення-2017 буде повністю здійснюватися НТКУ, канал СТБ, з яким у телекомпанії укладено договір, займеться забезпеченням Національного відбору, передає DT.UA.
"Національний відбір до "Євробачення 2017" вже стартував. Щодо фінансів — НТКУ платить за ліцензію, СТБ бере на себе забезпечення національного відбору. В ефір відбір вийде в лютому, тоді й стане відомо ім'я учасника Євробачення-2017 від України", - сказав Аласанія.
Читайте такожУ мережі з'явився кліп на пісню Джамали, яка перемогла на "Євробаченні"
Церемонію відкриття Євробачення-2017 планують провести на території Софійського собору в Києві.
Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати Євробачення-2017 в результаті перемоги Джамали на цьогорічному пісенному конкурсі в Стокгольмі.
8 серпня Кабмін виділив на проведення Євробачення-2017 450 млн грн.
Планується, що конкурс відбудеться у столичному Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі.