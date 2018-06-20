Курс гривні: зліт–посадка?

На 31 жовтня Національний банк зберіг учорашній офіційний курс гривні щодо американського долара на рівні 5,76 грн. за долар. Крім збереженого курсу долара українців сьогодні чекає і заява Президента. За словами голови Ради НБУ Петра Порошенка, вона стосуватиметься ситуації у фінансовому секторі.

Що стосується готівкового ринку, то начальник відділу з управління активами ТОВ КУА "Велес Менеджмент" Володимир Суханов прогнозує, що сьогодні продовжиться вчорашня ситуація: обмінники або будуть закриті, або в них не буде гривні.

Кажучи про перспективи на найближчий час, експерт відзначив, що напередодні надходження траншу від МФВ (а в тому, що перший транш кредиту дадуть, уже немає сумнівів) і переходу комерційних банків з листопада на новий порядок покупки валюти для клієнтів, курс готівкового долара в обмінниках в найближчі два тижні знизиться до рівня 5,9–6,1 грн. за долар. Можливо, в якісь дні навіть до рівня 5,5–5,6 грн. Потім національна валюта здаватиме позиції, і її середній курс до Нового року становитиме 6,3 грн., як і було узгоджено з банками на нараді у Ющенка. «У 2009 році девальвація гривні продовжиться. Думаю, курс буде на рівні 7,5–8,0 грн. за долар», – додав експерт.

Вчора Порошенко заявив, що до кінця року долар коштуватиме не більше 6 гривень. Пригадаємо, що аналогічну заяву зробив напередодні в середу і розкритикований всіма голова Нацбанку Володимир Стельмах. Експерти, як бачимо, прогнозують оптимальний курс долара до кінця року на рівні 6,30/6,60 грн. «За наявним курсом – це плюс-мінус 10 коп.», – вважає керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс-клуб» Микола Івченко.

Кажучи про макроситуацію на фінансовому ринку, відзначимо, що Національний банк розробив ряд заходів для приборкання стрімкого падіння за останні дні курсу гривні. Цей комплекс дій був учора затверджений на спільному засіданні Президента, представників Нацбанку і провідних банкірів.

Безпрецедентне здешевлення гривні не могло довго продовжуватися, і, як в будь-якому економічному циклі, повинна бути корекція, підкреслив Суханов, тим більше що різке невдоволення валютною політикою НБУ почали висловлювати БЮТ, НУ–НС і сам Президент. У той же час Порошенко виключив будь-які кадрові зміни в НБУ.

Напередодні засідання в Нацбанку на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 6,3350/6,4250 грн., до 11:00 ціни виросли до 6,5000/6,6250 грн., до закриття цінові рівні досягли максимуму – 7,0500/7,2000 грн. за 1 дол.

30 жовтня НБУ вийшов на міжбанк і задовольнив весь попит на іноземну валюту, чого не відбувалося з початку жовтня. Нацбанк оголосив курс продажу долара за ціною 6,05 грн., як результат – до 15.00 на готівковому ринку курс долара впав до 6,0–6,3 грн.

Якби учора Нацбанк не вийшов на міжбанк, то долар міг би вирости до 8 грн. Це НБУ теж невигідно, оскільки таке зростання курсу американської валюти спричиняє за собою проблеми в промисловості, вважає Івченко.

На думку аналітиків, НБУ вийшов на міжбанк з необмеженою пропозицією тому, що розраховує на кредит МВФ. Зараз він торгує валютою з своїх ресурсів. А за наявності кредиту від МВФ, частина цих коштів піде на продаж, але з істотними обмеженнями. Ці кошти можуть бути використані тільки для закупівлі товарів критичного імпорту. Хоча, з іншого боку, гроші не пахнуть.Однією з вимог МВФ є те, що українська валюта повинна перейти до вільного курсоутворення. Але при цьому коливання курсу повинні бути більш-менш плавними.

Нацбанк чекає ще одна важлива справа – привести до єдиного показника три курси валют – готівковий, офіційний і міжбанківський. НБУ повинен підтягнути офіційний курс до міжбанківського до їх повного зрівнювання, як це є у всьому світі.

Оксана Павловська