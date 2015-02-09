Активіст "антимайдану" Топаз вирішив оголосити голодування

У Харкові обвинувачений у посяганні на територіальну цілісність України активіст антимайдану Ігнат Кромськой, відомий під прізвиськом «Топаз», оголосив голодування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам адвокат Кромського Олександр Шадрін.

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За словами адвоката, Кромськой, який зараз перебуває у Харківському СІЗО, «із 30 січня оголосив голодування. Він вимагає припинення нелюдського ставлення до нього в умовах Харківського слідчого ізолятору, тобто він утримується в камері, де жахливі умови: там пліснява, грибок, патьоки на стінах тощо". "Крім того, деяку кореспонденцію адміністрація Харківського СІЗО не відправляє з ізолятора, тобто чинить перепони в реалізації його процесуальних прав. У зв'язку з цим, щоб звернути увагу громадськості на ці питання, він оголосив голодування», - сказав Шадрін.

Адвокат також повідомив, що сьогодні суд виніс ухвалу, якою постановив долучити до матеріалів справи телефон прокурора, котрий є процесуальним керівником у справі Кромського, до матеріалів кримінального провадження. Шадрін запевнив, що цей «телефон містить сліди злочину проти Кромського».

“Суд виніс позитивне рішення про те, щоб отримати доступ до цього телефону, які перебуває у прокурора прокуратури Максюка», - зазначив він.

Шадрін, посилаючись на інтереси досудового розслідування, відмовився говорити про те, які саме сліди злочину проти Кромського містяться на телефоні прокурора, однак зазначив, що ці сліди пов'язані з заявами антимайданівця про застосування до нього заборонених мір впливу.

Як повідомляв УНІАН, Ігнат Кромськой, відомий під прізвиськом «Топаз», був затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня 2014 року будівлі Харківської ОДА.

29 березня суд обрав йому міру запобіжного заходу в вигляді цілодобового домашнього арешту. 7 квітня Кромськой, зрізавши браслет, втік. У квітні його затримали співробітники СБУ, однак 12 вересня Київський райсуд змінив міру запобіжного заходу для Кромського на особисте зобов’язання.

3 жовтня до Київського райсуду Харкова повторно направлений обвинувальний акт стосовно Кромського.

6 листопада через те, що Кромськой не з’явився до органів слідства, суд дав дозвіл на його затримання та примусове доставлення до суду для обрання міри запобіжного заходу. Але до цього часу Кромськой не був затриманий і судові засідання не відбувались.

17 грудня з’явилася інформація про його затримання на кордоні при спробі втечі до Росії.

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21 січня 2015 р. Київський районний суд Харкова повернув до прокуратури обвинувальний акт у справі Кромського оскільки прокуратура не виконала ст. 290 КПК України щодо ознайомлення сторін кримінального провадження з матеріалами справи

Довідка УНІАН. Кромськой підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових безладах, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України.