Суд у справі антимайданівця "Топаза" перенесли на 25 травня

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 22 квітня, ухвалив Київський райсуд Харкова з огляду на неявку захисників Кромського та потерпілих.

"Попереднє засідання у справі "Топаза" перенесене на 25 травня на 12.30", - зауважили у прокуратурі.

У відомстві додали, що 14 травня о 10.00 розпочнеться засідання Апеляційного суду Харківської області у справі медсестри з Чугуєва Харківської області Ольги Воржеїнової, яка у квітні 2014 року в переході станції метро "Університет" добивала ногами травмованого активіста Євромайдану, викладача Харківського авіаційного інституту Володимира Силевича.

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На цей день призначено розгляд двох апеляцій: Воржеїнової, яка оскаржує рішення Дзержинського райсуду Харкова від 9 лютого 2015 року, що засудив її до 1 року та 6 місяців обмеження волі у колонії-поселенні, та прокуратури, яка подала апеляцію "у зв’язку із м'якістю вироку".

У прокуратурі додали, що на 20 травня на 11.00 призначене перше по суті засідання Київського райсуду Харкова у справі ще одного активіста Антимайдану, координатора проросійського руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна, якого обвинувачують у масових заворушеннях та який брав участь в організації проросійських мітингів у Харкові навесні 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, Кромського підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 294 (участь у масових заворушеннях, що супроводжувалися погромами, підпалами та знищенням майна), ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) Кримінального кодексу України. Кромськой був затриманий у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом захоплення 1 березня будівлі Харківської ОДА. Обвинувачений двічі втікав від слідства.

У січні 2015 року прокуратура направила справу Апухтіна до суду. Йому інкримінується організація масових заворушень, що супроводжувалися погромами (ч. 1 ст. 294 КК України) та публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109 КК України). Під час досудового слідства було встановлено, що Апухтін був організатором масових заворушень у квітні 2014 року біля будівлі Харківської ОДА. Він неодноразово закликав до зміни конституційного ладу, невизнання чинної державної влади, створення так званих «Харківської народного республіки» та «Конституції ХНР».

13 квітня 2014 року у Харкові люди з битами та у масках напали на активістів Євромайдану, які розходилися зі свого мітингу. Постраждало близько 50 осіб, у тому числі один працівник міліції. До лікарні загалом звернулося 14 людей. Пізніше в Інтернеті з’явилося відео, на якому чоловік і жінка ногами добивають побитого чоловіка, який сидить на східцях підземного переходу.

За цим фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (злісне хуліганство із застосуванням предметів для завдання тілесних ушкоджень). Під час проведення слідчо-оперативних заходів була встановлена 53-річна жителька Чугуєва Харківської області, яка, згідно із доказами, брала активну участь у побитті активістів Євромайдану. 17 квітня правоохоронці затримали Воржеїнову.