Підозрюваний у співпраці з "ДНР" Без'язиков зник із лікарні - ЗМІ

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коли до 9-ї київської лікарні, куди госпіталізували із зали суду Без'язикова, приїхала його дружина Маргарита разом із адвокатом, їм повідомили, що невідомі забрали підозрюваного. Потім з'ясувалося, що ці люди були вдягнені у форму СБУ.

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Дружина разом із адвокатом викликали поліцію, щоб зафіксувати викрадення людини з лікарні.

Поки на місці події працювала слідчо-оперативна група, адвокатові Без'язикова стало відомо, що розвідника забрали із міркувань безпеки і завтра вранці він буде у залі суду.

Коли ж його шукала дружина, він давав інтерв'ю одному з українських каналів. Журналістам він розповів, що у лікарні не підтвердили проблеми із жовчним міхуром, тому у середу вранці він буде брати участь у суді.

Раніше УНІАН повідомляв, що полковника ЗСУ Івана Без'язикова, якого підозрюють у співпраці з "ДНР", із зали Шевченківського райсуду Києва відвезли в лікарню. Судове засідання по обранню Без'язикову запобіжного заходу перенесли на невизначений термін.