У МЗС закликали українців бути обережнішими під час подорожей до Європи

Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.

«Наполегливо рекомендуємо громадянам України під час новорічно-різдвяних подорожей утримуватися від відвідання місць багатолюдних зібрань, а, перебуваючи в громадських місцях, проявляти пильність», - йдеться в повідомленні.

В МЗС просять українців заздалегідь подбати про контактні дані з посольствами та консульствами України в країні, до якої плануються подорожі.

Читайте також"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Берліні

У зовнішньополітичному відомстві зазначають, що, за інформацією Державного департаменту США, існує велика вірогідність, що терористичні групи ІДІЛ, «Аль-Каїда» та їхні прихильники продовжують планувати теракти в Європі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня чоловік на вантажівці протаранив натовп на різдвяному ярмарку у центрі Берліна. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава". За останніми даними, загинули 12 людей, ще 48 постраждали. Серед загиблих може бути один громадянин України.

20 грудня в місті Вісбаден чоловік відкрив стрілянину в магазині, одна особа загинула і двоє постраждали.

Крім того, 19 грудня в Анкарі на відкритті фотовиставки озброєний чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої загинув посол РФ в Туреччині Андрій Карлов і ще декілька осіб.