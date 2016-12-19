Дев'ять людей загинули в результаті в'їзду вантажівки у натовп людей в Берліні

23:26, 19 грудня 2016
Світ
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В результаті в'їзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку Брайтшайдплац в центрі Берліна загинули 9 осіб.

REUTERS

Про це повідомляє поліція міста на своїй сторінці в Twitter.

У повідомленні також йдеться про велику кількість поранених. Поліція продовжує працювати на місці події.

Як повідомляє Reuters з посиланням N24, передбачуваний водій вантажівки, що в'їхала в натовп на ринку в центрі Берліна, був затриманий поліцією. Друга особа, що перебувала у кабіні вантажівки, загинула.

Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч із різдвяним ярмарком, який знаходиться поруч з церквою Гедехнискирхе. В результаті інциденту є загиблі, щонайменше 50 осіб постраждали.

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Теги: #Берлін