Дев'ять людей загинули в результаті в'їзду вантажівки у натовп людей в Берліні

Про це повідомляє поліція міста на своїй сторінці в Twitter.

У повідомленні також йдеться про велику кількість поранених. Поліція продовжує працювати на місці події.

Wir können 9 Tote & viele Verletzte bestätigen. Viele Kolleg. sind am #Breitscheidplatz im Einsatz um die Hintergründe zu ermitteln. — Polizei Berlin (@polizeiberlin) December 19, 2016

Як повідомляє Reuters з посиланням N24, передбачуваний водій вантажівки, що в'їхала в натовп на ринку в центрі Берліна, був затриманий поліцією. Друга особа, що перебувала у кабіні вантажівки, загинула.

Як повідомляв УНІАН раніше, в центрі Берліна вантажівка в'їхала у натовп людей поруч із різдвяним ярмарком, який знаходиться поруч з церквою Гедехнискирхе. В результаті інциденту є загиблі, щонайменше 50 осіб постраждали.